Киевский режим и его западные спонсоры хотят устроить провокацию на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию, а себя выставить жертвой.

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На Украине - ядерная истерия. Киевский режим активно культивирует мифы о том, что Россия якобы планирует взорвать энергоблоки Запорожской АЭС. Жителям раздают препараты йода и активно проводят курсы гражданской обороны. Постановку разыгрывают в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Цель Киева и его западных спонсоров - устроить провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Россию, а себя выставить жертвой.

«В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!» - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Тем временем представители Североатлантического блока участили свои визиты в Киев. Сегодня приехал премьер-министр Испании. Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Санчес в украинской столице проведет первое мероприятие в рамках председательства Королевства в Совете Евросоюза. Кроме того, испанский премьер анонсировал новый пакет помощи на 55 миллионов евро, 4 танка Leopard и другую технику. В своем выступлении перед украинским парламентом Санчес пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«Я прибыл сюда сегодня, чтобы сообщить вам, что Европа открывает свои двери тем, кто совершил выбор. Европейский союз был создан для предотвращения новых войн. Мы решили объединиться, чтобы быть вместе, несмотря на наши особенности. И это делает нас сильнее. Европа поддерживает вас. Вы тоже часть Европы», - сказал Педро Санчес.

В интервью каналу RTVE глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вторит словам испанца.

«Да, во время испанского председательства произойдут очень важные вещи в отношении развития событий на Украине, как на поле боя, так и в теневых переговорах, которые поспособствуют изменению ситуации и завершению конфликта», - заявил Боррель.

Президент Украины Владимир Зеленский упорно продолжает попытки обвинять Россию в подготовке теракта. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил членам Совбеза организации письмо с призывом не допустить диверсий Киева на станции. Дипломат обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой заставить Украину прекратить провокации на Запорожской АЭС.

Среди западных «партнеров» активизировалась и Польша. Решение разместить российское ядерное вооружение на территории Белоруссии вызвало панику в Сейме. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании Варшавы принять участие в программе НАТО.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», - заявил польский премьер.

Тем временем Киев продолжает грезить продвижением своих войск. Как пишет The Washington Post, уже к осени Украина намерена подойти ближе к границе Крыма и установить там баллистические ракеты, нацеленные на полуостров. О чем Владимир Зеленский уже доложил главе американского ЦРУ.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина в любое время может устроить провокацию на Запорожской АЭС по замыслу западных стран. Он также отметил, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергли информацию о том, что Россия заминировала пруд-охладитель станции.