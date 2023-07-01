Они произойдут во время председательства Испании в Совете ЕС.

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Украину ждут «очень важные события» во время председательства Испании в Совете ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, эти события будут связаны с тем, что произойдет в зоне боевых действий.

«Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта», - сказал Боррель в интервью телеканалу TVE.

Он отметил, что мирные переговоры между Россией и Украиной зависят от событий, которые стоит ждать на днях.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что позиция России по Украине полностью соответствует международному праву и Уставу ООН. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва неоднократно и на всех уровнях выражала готовность к урегулированию ситуации мирными способами. Однако киевские власти законодательно запретили любые варианты диалога.