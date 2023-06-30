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Захарова заявила, что Киев готовится совершить теракт на Запорожской АЭС

Максим Крюков
15:12 30.06.2023
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на Запорожской АЭС.
Захарова заявила, что Киев готовится совершить теракт на Запорожской АЭС
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress
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Киевский режим готовится совершить теракт на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти», - написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что недавно в нескольких областях Украины начали проводить учения на случай аварии на Запорожской АЭС.

«Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!» - заключила Захарова.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина в любое время может устроить провокацию на Запорожской АЭС по замыслу стран Запада. Он также отметил, что в МАГАТЭ опровергли информацию о том, что РФ заминировала пруд-охладитель станции. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона направила в Совбез организации письмо с призывом к международному сообществу заставить Украину отказаться от провокаций в отношении ЗАЭС.

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