В «Росэнергоатоме» заявили, что Киев может устроить провокацию на ЗАЭС по замыслу Запада

Есть вероятность, что Запад подготовил план удара по Запорожской АЭС, который будет воплощать киевский режим.

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Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина в любое время может устроить провокацию на Запорожской АЭС по замыслу западных стран.

«Украина способна устроить любую провокацию, сценарий которой подготовят ее западные хозяева», - заявил Карчаа корреспонденту ТАСС.

Советник главы добавил, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергли информацию о том, что Россия заминировала пруд-охладитель ЗАЭС.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что вероятность удара по ЗАЭС Киевом возрастает. По его словам, Украина оставляет за собой право принимать те решения, которые посчитает нужным, что может привести к плачевным последствиям для ЗАЭС.