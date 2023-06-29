Небензя призвал Совбез ООН заставить Киев отказаться от провокаций в отношении ЗАЭС

© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress

Россия направила в Совет Безопасности ООН письмо с призывом к международному сообществу заставить Киев отказаться от провокаций в отношении Запорожской АЭС. Об этом в ходе заседания заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Сегодня мы распространили <...> письмо, еще раз подтверждающее <...> что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генсекретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», - цитирует РИА Новости заявление Небензи.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Киев может в любой момент устроить опасную провокацию на атомной станции по замыслу своих западных хозяев. Карчаа добавил, что в МАГАТЭ опровергли информацию о минировании пруда-охладителя ЗАЭС российскими военными.

Рассуждая о мире на Украине Василий Небензя заявил, что шанс на него был упущен в 2022 году и теперь условия для Киева будут другими. Постпред добавил, что поражение киевского режима является вопросом времени, а поставки западного вооружения баланса сил не изменят.