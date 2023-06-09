В стране и мире Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области Анастасия Бобылева Комиссию создал Мишустин после теракта на Каховской ГЭС. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Глава российского правительства Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. «В состав вошли министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо», - приводит сообщение кабмина РИА Новости. Ранее сообщалось о планах российского правительства организовать комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области. В пятницу 9 июня Мишустин получил соответствующее распоряжение от российского лидера Владимира Путина. «Звезда» опубликовала кадры последствий затопления после диверсии на Каховской ГЭС. В результате произошедшего из пострадавших районов пришлось эвакуировать 5 000 человек. Экспертное мнение и аналитика