Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области
Глава российского правительства Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«В состав вошли министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо», - приводит сообщение кабмина РИА Новости.
Ранее сообщалось о планах российского правительства организовать комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области. В пятницу 9 июня Мишустин получил соответствующее распоряжение от российского лидера Владимира Путина.
«Звезда» опубликовала кадры последствий затопления после диверсии на Каховской ГЭС. В результате произошедшего из пострадавших районов пришлось эвакуировать 5 000 человек.