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Захарова сообщила, что в Киеве назвали невозможным расследование подрыва Каховской ГЭС

Вероника Волосунова
13:37 09.06.2023
Мария Захарова добавила, что не удивлена отказу Киева расследовать подрыв Каховской ГЭС, так как киевский режим так и не предоставил ООН списки объявленных погибшими в Буче.
Захарова сообщила, что в Киеве назвали невозможным расследование подрыва Каховской ГЭС
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
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Киевский режим отверг предложение международных организаций о проведении независимого расследования разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министр иностранных дел киевского режима Кулебище отверг предложение международных организаций провести независимое расследование подрыва Каховской ГЭС», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, глава МИД киевского режима также нахамил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Турецкий лидер накануне позвонил Зеленскому с предложением организовать международную комиссию для расследования диверсии на Каховской ГЭС с привлечением к участию российских, украинских, турецких экспертов и членов ООН.  

О том, что расследование «невозможно», в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица.

«Не удивлена. Еще бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС!» - добавила Захарова.

Захарова также напомнила о блокировке российской резолюции в ООН с предложением проведения независимого расследования взрывов на нитках газопровода «Северный поток». По словам официального представителя МИД РФ, такое расследование «встало бы поперек горла» Зеленскому.

В заключение Захарова призвала украинских дипломатов не волноваться, так как «расследование теракта уже идет».

«На другой берег тем, кто берега попутал, не добраться», - резюмировала Захарова.

Напомним, из-за разрушения 6 июня Каховской ГЭС оказались подтоплены населенные пункты. Больше всего пострадали села Днепряны и Корсунка, где жителей эвакуировали с крыш домов, поскольку вода поднялась почти до потолка. Более 5 000 человек эвакуированы. Шесть человек погибли.  

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