Жители Херсонской области вынуждены передвигаться на лодках из-за прорыва Каховской ГЭС

Из пострадавших районов Херсонской области эвакуировали 5 000 человек. В помощи нуждаются не только люди, но и домашние животные. Днепровская вода добралась и до побережья Одессы, куда прибивает остатки домов и мусор.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В затопленную Голую Пристань большая вода пришла из Новой Каховки. На некоторых улицах ее уровень уже достигает критической отметки. Но даже в такой, казалось бы, непростой момент люди думают не только о том, как бы самим эвакуироваться, но и спасают братьев наших меньших.

Передвигаться по населенным пунктам Херсонской области сейчас получается только на моторных лодках. Те, у кого они есть, покидают зону затопления самостоятельно. Остальным на помощь приходят спасатели.

Из пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС регионов уже удалось эвакуировать 5 000 человек. Людей привозят в пункты временного размещения. Один из таких развернули в Скадовске. Здесь обеспечивают предметами первой необходимости, ночлегом и горячим питанием.

В Сети размещены кадры морского побережья в Одессе. По словам очевидцев, сюда выносит смытые предметы из затопленной Херсонской области. Люди находят мусор, чужое имущество и даже фрагменты зданий.

По данным врио главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, основной пик подъема воды уже пройден в Новокаховском округе. Но затопленными остаются очень большие территории в Голой Пристани и Алешках.

«Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации. Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей», - написал Сальдо у себя в Telegram-канале.

Помимо этого, в Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны украинских националистов. Боевики бьют даже по местам сбора для эвакуации. Во время последнего артиллерийского удара погибли два человека.