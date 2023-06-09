Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло шести человек

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После разрушения Каховской ГЭС нашли тело еще одной погибшей женщины, в связи с чем число погибших в результате бедствия возросло до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Ранее о пяти погибших сообщил мэр Новой Каховки, которая оказалась затоплена в результате разрушения Каховской ГЭС. Пять из семи местных жителей, занимавшихся выпасом скота, утонули.

По последним данным МЧС России, эвакуировано уже более 5 000 человек, в том числе 154 ребенка. При помощи плавсредств из затопленных районов удалось спасти более 1 500 человек. Подтопленными остаются более 22 тысяч домов.