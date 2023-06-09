В стране и мире Путин поручил Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС Игнат Далакян Российский президент обозначил срок исполнения поручения сегодняшней датой. © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе российского правительства Михаилу Мишустину организовать правительственную комиссию по ситуации в Херсонской области, где после диверсии на Каховской ГЭС произошло масштабное наводнение. «Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», - приводятся слова президента РФ на сайте Кремля. Глава государства обозначил срок исполнения поручения сегодняшней датой - 9 июня. Ранее мы показывали, что жителям Херсонской области после затопления в результате диверсии на Каховской ГЭС приходится передвигаться на лодках. Из пострадавших районов было эвакуировано 5 000 человек. Экспертное мнение и аналитика