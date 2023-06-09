Путин поручил Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС
Российский президент обозначил срок исполнения поручения сегодняшней датой.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе российского правительства Михаилу Мишустину организовать правительственную комиссию по ситуации в Херсонской области, где после диверсии на Каховской ГЭС произошло масштабное наводнение.
«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», - приводятся слова президента РФ на сайте Кремля.
Глава государства обозначил срок исполнения поручения сегодняшней датой - 9 июня.
Ранее мы показывали, что жителям Херсонской области после затопления в результате диверсии на Каховской ГЭС приходится передвигаться на лодках. Из пострадавших районов было эвакуировано 5 000 человек.