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Guardian: экс-генсек НАТО не исключил возможную отправку войск альянса на Украину

Вероника Волосунова
09:53 08.06.2023
По словам бывшего генерального секретаря НАТО Расмуссена, войска альянса могут стать участниками конфликта на Украине.
Guardian: экс-генсек НАТО не исключил возможную отправку войск альянса на Украину
© Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, Globallookpress
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Войска стран - участниц НАТО могут быть отправлены на Украину. Об этом заявил Guardian бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», - сказал Расмуссен.

По словам экс-генсека НАТО, если Украина «ничего не получит в Вильнюсе», балтийские страны и Польша могут самостоятельно организовать «коалицию желающих», чтобы отправить войска на помощь киевскому режиму.

Ранее действующий глава организации Йенс Столтенберг сообщил, что главным вопросом саммита в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, будет безопасность Украины. При этом он отметил, что на полноценные гарантии могут претендовать только полноправные члены блока.

Ранее Зеленский назвал надежды на вступление в НАТО угасающими. Он считает, что страна должна стать участницей НАТО уже летом 2023 года, однако не все европейские страны поддерживают такой вариант развития событий. По информации Financial Times, США, Германия и Венгрия сопротивляются усилиям Польши и стран Балтики, выступающим за поддержку членства Киева в альянсе и создание более глубоких связей.  

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удивление словам генсека организации о том, что все члены НАТО согласны с принятием Украины в альянс. Канцлер Германии Олаф Шольц сделал свой прогноз, заявив, что Украина не войдет в альянс в обозримом будущем, поскольку не соответствует критериям для вступления в НАТО. 

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