Канцлер Германии Шольц заявил, что Украине не попасть в НАТО в обозримом будущем

Олаф Шольц отметил, что Украина не может выполнить ряд обязательных условий для вступления в альянс.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует критериям для вступления в Североатлантический альянс и в обозримом будущем не станет членом НАТО. Об этом немецкий лидер заявил в интервью Welt.

«Все видят, что в обозримом будущем этого не произойдет», - отметил Шольц.

Он напомнил, что для членства в НАТО есть «целый ряд условий, которые Украина в настоящее время выполнить не может». Но это не помешает дальнейшим поставкам оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта.

«После войны Украина будет оснащена оружием западного производства», - заявил Шольц.

Ранее экс-госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в интервью The Economist высказался в пользу принятия Украины в НАТО, так как это лишало бы Киев излишней самостоятельности в части развязывания конфликтов.