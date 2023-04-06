FT: США, Германия и Венгрия выступили против усилий Польши по вступлению Украины в НАТО

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Власти США, Германии и Венгрии сопротивляются усилиям Польши и стран Прибалтики предложить официальному Киеву поддержку членства в НАТО в будущем, либо более глубокие связи с альянсом. Об этом пишет Financial Times. На этой неделе министры иностранных дел НАТО в Брюсселе провели переговоры, где эти разногласия усилились. Стороны намерены выработать более четкую позицию к следующему саммиту в Вильнюсе в июле.

«Переговоры проходят на фоне предупреждений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он примет участие в саммите только в том случае, если будут представлены ощутимые шаги на пути к членству в НАТО», - пишет издание.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул НАТО в нарушении нейтралитета в отношении украинского конфликта. Глава МИД Венгрии отметил, что страны альянса слишком далеко зашли, поставляя Киеву оружие и боеприпасы и не должны допустить прямого военного столкновения с Россией.