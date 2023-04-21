Орбан удивился словам генсека НАТО о готовности всех стран блока принять Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по Североатлантическому блоку согласны на вступление Украины в альянс.
«Что?!» - написал он в своем Twitter-аккаунте в ответ на заявление генсека НАТО.
Кроме того, Йенс Столтенберг, выступая перед очередной встречей контактной группы стран - союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, заявил, что члены военного блока и их союзники ведут переговоры о предоставлении киевскому режиму различных типов самолетов. Он также отметил, что Варшава уже предоставила Украине истребители МиГ-29.
В Кремле в ответ на выступление генсека альянса заявили, что НАТО продолжает линию на поглощение Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это демонстрирует правильность решения начать специальную военную операцию.