Сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны - участницы НАТО согласны на членство Украины.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по Североатлантическому блоку согласны на вступление Украины в альянс.

«Что?!» - написал он в своем Twitter-аккаунте в ответ на заявление генсека НАТО.

Кроме того, Йенс Столтенберг, выступая перед очередной встречей контактной группы стран - союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, заявил, что члены военного блока и их союзники ведут переговоры о предоставлении киевскому режиму различных типов самолетов. Он также отметил, что Варшава уже предоставила Украине истребители МиГ-29.

В Кремле в ответ на выступление генсека альянса заявили, что НАТО продолжает линию на поглощение Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это демонстрирует правильность решения начать специальную военную операцию.