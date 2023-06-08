Армия Армия Армия

Шойгу обратил внимание на дополнительную защиту военной техники с учетом опыта СВО

17:34 08.06.2023
Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа, посетив арсеналы и базы хранения техники и вооружений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на установку дополнительной защиты на бронетехнику перед отправкой ее в войска с учетом опыта спецоперации.

Во время поездки в войска Западного военного округа глава российского оборонного ведомства осмотрел арсеналы и базы хранения техники и вооружений. Министр потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и ее поставки в войска.

Шойгу также указал на необходимость ускорить поставки в зону СВО военной техники, с помощью которой эффективно уничтожается бронетехника иностранного производства. Также министр обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет в зону СВО.

Кроме того, Шойгу рассказал и о неудачной попытке противника наступать. Он констатировал, что с утра за пару часов боя неприятель лишился 30 танков.

Ранее министр сообщил, что в ходе боев 7 июня украинская сторона потеряла до 945 человек. Помимо людских потерь, противник недосчитался 33 танков, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, трех польских самоходок Krab.

Накануне Шойгу посетил предприятие «Алмаз-Антея» и осмотрел цеха, где производятся зенитные ракеты. Главе ведомства рассказали, как выполняется гособоронзаказ, сообщили о реализации проектов по расширению производственных мощностей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:34 Армия
Видео
Шойгу обратил внимание на дополнительную защиту военной техники с учетом опыта СВО
17:07 В стране и мире
Видео
Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду из домов затопленной Новой Каховки
15:46 Армия
Видео
Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва резервы врага не выполнили задачу
15:32 В стране и мире
Видео
Адвокат Гашинский сообщил, что у Сапеги нет ограничений на полеты в другие страны
14:15 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры прибытия Софьи Сапеги в Москву
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.