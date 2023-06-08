Шойгу обратил внимание на дополнительную защиту военной техники с учетом опыта СВО

Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа, посетив арсеналы и базы хранения техники и вооружений.

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Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на установку дополнительной защиты на бронетехнику перед отправкой ее в войска с учетом опыта спецоперации.

Во время поездки в войска Западного военного округа глава российского оборонного ведомства осмотрел арсеналы и базы хранения техники и вооружений. Министр потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и ее поставки в войска.

Шойгу также указал на необходимость ускорить поставки в зону СВО военной техники, с помощью которой эффективно уничтожается бронетехника иностранного производства. Также министр обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет в зону СВО.

Кроме того, Шойгу рассказал и о неудачной попытке противника наступать. Он констатировал, что с утра за пару часов боя неприятель лишился 30 танков.

Ранее министр сообщил, что в ходе боев 7 июня украинская сторона потеряла до 945 человек. Помимо людских потерь, противник недосчитался 33 танков, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, трех польских самоходок Krab.

Накануне Шойгу посетил предприятие «Алмаз-Антея» и осмотрел цеха, где производятся зенитные ракеты. Главе ведомства рассказали, как выполняется гособоронзаказ, сообщили о реализации проектов по расширению производственных мощностей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.