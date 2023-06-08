Шойгу: в ходе боев 7 июня противник потерял 955 человек и 33 танка

Также были уничтожены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

© Фото: Минобороны РФ

В ходе боев 7 июня противник потерял 945 человек личного состава. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Также украинские националисты потеряли за день 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и другие вооружения.

Также Шойгу заявил, что на Запорожском направлении в ходе неудачной атаки противник также понес потери. За два часа боя уничтожено 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек личного состава.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов