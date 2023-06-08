Армия Армия Армия

Шойгу обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов в зону СВО

17:44 08.06.2023
Министр обороны России совершил рабочую поездку в арсеналы и на базы хранения Западного военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России обратил внимание на важность качественной подготовки боеприпасов и ракет, а также на их своевременную отправку подразделениям, принимающим участие в спецоперации, а также подразделениям, проходящим боевое слаживание. 

«В ходе общения с представителями предприятия промышленности министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику», - отметили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа. Глава Минобороны РФ обратил внимание на дополнительную защиту военной техники с учетом опыта специальной военной операции.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что этой ночью украинские боевики пытались прорвать оборону на Запорожском направлении. Вооруженные силы России, согласно заявлению главы МО РФ, своевременно обнаружили противника, и врагу был нанесен удар.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:34 Армия
Видео
Шойгу обратил внимание на дополнительную защиту военной техники с учетом опыта СВО
17:07 В стране и мире
Видео
Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду из домов затопленной Новой Каховки
15:46 Армия
Видео
Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва резервы врага не выполнили задачу
15:32 В стране и мире
Видео
Адвокат Гашинский сообщил, что у Сапеги нет ограничений на полеты в другие страны
14:15 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры прибытия Софьи Сапеги в Москву
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.