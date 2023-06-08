Шойгу обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов в зону СВО

Министр обороны России совершил рабочую поездку в арсеналы и на базы хранения Западного военного округа.

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Министр обороны России обратил внимание на важность качественной подготовки боеприпасов и ракет, а также на их своевременную отправку подразделениям, принимающим участие в спецоперации, а также подразделениям, проходящим боевое слаживание.

«В ходе общения с представителями предприятия промышленности министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику», - отметили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа. Глава Минобороны РФ обратил внимание на дополнительную защиту военной техники с учетом опыта специальной военной операции.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что этой ночью украинские боевики пытались прорвать оборону на Запорожском направлении. Вооруженные силы России, согласно заявлению главы МО РФ, своевременно обнаружили противника, и врагу был нанесен удар.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.