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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антея»

Андрей Аркадьев
12:48 07.06.2023
Министру обороны доложили о расширении производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами ПВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал одно из предприятий «Алмаз-Антея», выполняющее государственный оборонный заказ. Об этом сообщает Минобороны России.

Шойгу посетил цеха, где производятся зенитные ракеты. Главе российского оборонного ведомства рассказали, как выполняется гособоронзаказ, сообщили о реализации проектов по расширению производственных мощностей для обеспечения войск современными средствами ПВО.

«Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца... Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж, и тут же идет наладка следующего», - отметил министр.

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил о существенном увеличении производства изделий и работе с опережением графика. Речь идет о всей номенклатуре продукции в рамках гособоронзаказа. Министр обороны отметил, что комплексы ПВО, выпускаемые корпорацией, показали свою эффективность в зоне спецоперации.

Первого июня в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что ВКС России получили партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34.

В конце мая глава кабинета министров Михаил Мишустин отметил, что оборонно-промышленный комплекс России на данный момент работает в режиме максимальной загрузки.

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