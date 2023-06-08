Шойгу: надо ускорить поставки в войска оружия, эффективно уничтожающего иностранную технику

Также министр обороны России обратил внимание на необходимость оборудовать бронетехнику дополнительной защитой перед ее поступлением в войска.

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Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул важность ускорения поставок в войска вооружения, которое эффективно уничтожает иностранную военную технику.

Шойгу сделал это в ходе рабочей поездки в арсеналы и на базы хранения Западного военного округа. Он проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону спецоперации.

«Министр обороны потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил России», - говорится в сообщении.

Кроме этого, он обратил внимание на необходимость установки дополнительной защиты на бронетехнику с учетом опыта спецоперации перед отправкой ее в воинские части.

Начальник базы резерва доложил Сергею Шойгу о мероприятиях, позволивших сократить сроки подготовки техники. По его словам, по отдельным видам работ оперативность повышена в несколько раз.

Посетив арсенал хранения ракет и боеприпасов для артиллерии, министр обратил особое внимание на важность качественной подготовки и своевременной отправки боеприпасов и ракет тем подразделениям, что проходят боевое слаживание или участвуют в спецоперации.

Также Шойгу заявил, что за два часа боя враг потерял 30 танков и до 350 боевиков на Запорожском направлении.



Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.