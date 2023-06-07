Захарова указала, что Киев не отчитался ООН о сносе памятников Пушкину в его день рождения

Мария Захарова отметила, что за 2022-2023 годы на Украине было снесено как минимум 30 памятников знаменитому поэту А.С. Пушкину.

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В день рождения Пушкина, когда отмечается День русского языка, киевский режим не отчитался перед мировым сообществом о снесенных за 2022-2023 годы как минимум 30 памятниках поэту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вчера в ООН отметили День русского языка. Киевский режим изошел зеленой пеной. При этом на Банковой постеснялись отчитаться перед мировым сообществом о как минимум 30 снесенных за 2022-2023 годы на Украине памятниках Пушкину, в день рождения которого и установлена эта дата», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее памятник Пушкину разломали на части в украинских Черновцах в декабре 2022 года. Скульптура располагалась на территории местного колледжа дизайна и экономики. Всего в городе было два памятника, и оба демонтировали.

На Украине сносят памятники и другим российским деятелям. Так, в Одессе демонтировали монументы Екатерине II и Суворову. При этом факт сноса памятников Киев попытался скрыть от ЮНЕСКО. Власти Украины отказали консультативным независимым органам в предоставлении дополнительных сведений. В самом же Киеве снесли памятник освободившему город от фашистов советскому генералу Николаю Ватутину.