В Киеве сносят памятник освободившему город от фашистов генералу Ватутину

© Фото: platoon1941, Twitter

В Киеве начали демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину, установленного на его могиле в Мариинском парке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Начинается демонтаж памятника Ватутину», - написал он.

Ватутин командовал 1-м Украинским фронтом, который освободил Киев от войск нацистской Германии в 1943 году. Генерал был убит в украинской столице в 1944 году. Созданный скульптором Евгением Вучетичем памятник установили в Мариинском парке в 1948 году.

В ночь на четверг в Киеве также снесли памятник летчику Валерию Чкалову. Ожидается, что оба монумента передадут в музеи.

Ранее в родном городе бывшего генерального секретаря СССР Леонида Брежнева Каменское Днепропетровской области Украины не нашлось средств на его снос.