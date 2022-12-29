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В Одессе вслед за памятником Екатерине II демонтировали монумент Суворову

Максим Крюков
03:14 29.12.2022
По данным издания «Думская», монумент русскому полководцу переместили на хранение в Одесский национальный художественный музей.
В Одессе вслед за памятником Екатерине II демонтировали монумент Суворову
© Фото: angelys667, Twitter
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В Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает местное интернет-издание «Думская».

«Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря», - говорится в сообщении.

При демонтаже была использована тяжелая техника. «Александр Суворов», сидящий на коне, во время работ не пострадал. По данным издания, монумент переместили на хранение в Одесский национальный художественный музей.

Снос статуи генералиссимуса происходил одновременно с демонтажем памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. Накануне утром городские службы начали разбирать деревянный саркофаг, закрывавший постамент, на котором стоят статуи Екатерины II и ее сподвижников: Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина-Таврического и Платона Зубова. Сегодня коммунальщики подключили тяжелую технику для разборки памятника российской императрице.

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