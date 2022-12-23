Последний памятник Пушкину разломали на части в Черновцах

Скульптура находилась на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики на улице Гребинки.

© Видео: Telegram, @ChernivtsiCityCouncil © Фото: Telegram, @ChernivtsiCityCouncil

В украинском городе Черновцы демонтировали последний памятник Александру Пушкину.

Данная скульптура находилась на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики на улице Гребинки. Количество снесенных памятников русскому поэту на Украине, по подсчетам пользователей в соцсетях, достигло 16.

Ранее в Черновцах, который является областным центром одноименной области, расположенной на западе Украины, демонстративно снесли первый памятник классику русской литературы. В местном горсовете также пригрозили, что этой участи постигнет и второй памятник.