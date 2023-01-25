Киев утаил от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников в Одессе

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Украинские власти утаили от ЮНЕСКО информацию о варварском сносе памятников центре Одессы. Кроме того, со ссылкой на военную тайну не были предоставлены запрошенные консультативными органами дополнительные сведения. Об этом заявили в постоянном представительстве России при организации.

«Киев пытался оказывать давление на независимых экспертов, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции лишь за упоминание Екатерины II как основательницы города», - цитирует ТАСС заявление постпредства.

Отмечается, что Украина не представила ни одного научно обоснованного аргумента о необходимости доработки досье.

Сегодня стало известно, что исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка была подана украинскими властями в октябре 2022 года. Решение по ней приняли по ускоренной процедуре в связи с ситуацией в стране.

Напомним, что недавно в Одессе снесли монумент русскому полководцу Александру Суворову. Также демонтировали памятник в честь императрицы Екатерины II.