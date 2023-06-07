В конгрессе США заявили о «тупости» Вашингтона из-за поддержки Украины

© Фото: IMAGO,Rod Lamkey, CNP, MediaPun, Globallookpress

Содействие киевскому режиму свидетельствует о «тупости» Вашингтона. Об этом со ссылкой на члена палаты представителей США Марджори Тейлор Грин сообщает «360».

«Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», - говорится в посте политика в в Twitter.

Республиканка Марджори Тейлор Грин ранее неоднократно критиковала поддержку Вашингтоном киевского режима. Так, она задавалась вопросом, не является ли Киев 51-м американским штатом, так как финансирование бюджета Украины со стороны США измеряется в десятках миллиардов долларов.

Кроме того, Грин призывала к аудиту денежных средства, направляемых на поддержку Киева, а на желание Зеленского втянуть американскую армию в украинский конфликт конгрессвумен ответила, что в стране нет желающих посылать своих детей умирать на украинской границе. По словам Грин, единственные, с кем должны воевать американцы - это мексиканское наркокортели.