В Конгрессе США заявили, что страна должна воевать только с наркокартелями

По словам члена Палаты представителей, мексиканские наркокартели уже воюют с американцами.

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В американском конгрессе рассказали, против кого должны воевать Соединенные Штаты. Так, единственной войной для США должна стать борьба против наркокартелей Мексики. Заявление принадлежит члену Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

«Единственная война, в которой нам следует участвовать, - это против мексиканских наркокартелей», - приводит RT ее слова.

Она добавила, что ежедневно они «убивают американцев», таким образом уже проводя войну с США.

Ранее сообщалось, что в Мексике после столкновения с боевиками наркокартеля погиб один человек. Инцидент произошел в городе Кулиакан.

Мексиканские власти сообщили о жертвах столкновения полиции и армии с местным наркокартелем. Помимо одного погибшего, еще были ранены 27 человек.