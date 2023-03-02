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Республиканка Грин заявила, что в США нет желающих послать своего ребенка умирать на украинской границе

Ирина Елагина
00:36 02.03.2023
Член палаты представителей от республиканцев Грин высмеяла желание Зеленского втянуть американскую армию в украинский конфликт.
Республиканка Грин заявила, что в США нет желающих послать своего ребенка умирать на украинской границе
© Фото: Rod Lamkey Keystone Press Agency Globallookpress
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В США едва ли найдется хотя бы одна семья, которая по доброй воле отправит своих детей умирать за чужие интересы на украинской границе. Член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин выразила отношение американцев к поддержке Украины.

«Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы», - написала Грин в Twitter.

Публикация Грин стала ответом на видео-выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил, что США должны отправлять своих сыновей и дочерей для участия в боевых действиях на Украине и умирать там.

Республиканка Грин подчеркнула странность желания Зеленского вовлечь американцев в решение чужих проблем и напомнила, что «Украина даже не член НАТО».

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