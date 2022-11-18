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Республиканцы потребовали производить аудит направляемых на поддержку Киева средств

Максим Крюков
00:06 18.11.2022
Законодатели также потребовали, чтобы все документы и обсуждения, касающиеся выделения средств киевскому режиму, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.
Республиканцы потребовали производить аудит направляемых на поддержку Киева средств
© Фото: imageSPACE, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки внесли законопроект, который предусматривает аудит средств, направленных на поддержку Украины. Об этом сообщила республиканка Марджори Тейлор Грин, которая также известна как скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему американскому президенту Джо Байдену.

«Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах Конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш «онгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов (Владимиру) Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину», - написала она в своем Twitter-аккаунте.

Помимо Грин, выразили свою поддержку проекту еще десять ее однопартийцев.

Законодатели также потребовали, чтобы все документы и обсуждения, касающиеся выделения средств киевскому режиму, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.

Ранее стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена запросила у Конгресса 37,7 миллиарда долларов для помощи Украине. Кроме того, Белый дом попросил 9,25 млрд долларов на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и еще 750 миллионов долларов на противодействие другим инфекционным заболеваниям.

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