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Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США, критикуя политику помощи Киеву

Максим Крюков
01:44 18.11.2022
Республиканка задалась вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и какую должность в американском правительстве занимает нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США, критикуя политику помощи Киеву
© Фото: Allison Bailey, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Представитель Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин жестко раскритиковала политику администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении постоянной поддержки Украины. Республиканка, говоря о финансировании киевского режима, задалась вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и какую должность в американском правительстве занимает нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

«Между прочим мы финансируем в том числе и их бюджет. Вы знали об этом? Мы финансируем бюджет Украины - 11,8 миллиарда долларов направляется в виде бюджетной поддержки. Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает (Владимир) Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов», - сказала она в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на канале C-SPAN.

Ранее Марджори Тейлор Грин сообщила, что члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки внесли законопроект, который предусматривает аудит средств, направленных на поддержку Украины. Помимо Грин, свою поддержку проекту выразили еще десять ее однопартийцев. Законодатели также потребовали, чтобы все документы и обсуждения, касающиеся выделения средств Киеву, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.

Также стал известно, что заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона означало бы победу России. Такое мнение Качка высказал обозревателю газеты The Washington Post Джошу Рогину. Автор статьи при этом согласился с мнением политика о том, что Киев столкнется с трудностями при отсутствии постоянной поддержки постоянной поддержки со стороны США, Европы и Международного валютного фонда.

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