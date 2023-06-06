Число случаев отравления сидром достигло 51 в Ульяновской области

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В Ульяновской области число зарегистрированных случаев отравления суррогатным сидром достигло 51, включая 16 с летальным исходом. Об этом сообщила ТАСС и.о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

«Общее число пострадавших - 51 человек, из них 16 человек умерли», - сказала Колотик-Каменева.

Собеседница назвала среднетяжелым состояние большинства пострадавших, однако отметила положительную динамику.

Первые случаи отравления сидром с летальным исходом в Дмитровграде в Ульяновской области были зафиксированы утром пятого июня. В том числе из-за сильного отравления в больнице оказалась 16-летняя девушка, старшая сестра которой скончалась от этого напитка.

По словам нарколога Нурисламова, сидр - это не «боярка», его будут употреблять и подростки. Согласно одной из версий, возможной причиной массового отравления мог оказаться метанол в составе напитка. Как отметил Нурисламов, метиловый спирт не мог появиться в сидре из ниоткуда.

В тот же день СК опросил поставщика суррогатного сидра в магазины Димитровграда, а в Росалкогольрегулировании было принято решение о блокировке поставок продукции «Мистер Сидр» в Россию.