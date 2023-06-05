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В России заблокировали поставки продукции «Мистер Сидр»

Игнат Далакян
19:08 05.06.2023
В Росалкогольрегулировании отметили, что в ЕГАИС заблокированы отгрузки и поставки этой продукции.
В России заблокировали поставки продукции «Мистер Сидр»
© Фото: ТРК «Звезда»
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Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки и поставки продукции производителя «Мистер Сидр» на всей территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передает ТАСС, также в ведомстве пояснили, что в ЕГАИС заблокированы отгрузки и поставки данной продукции.

Напомним, что сегодня стало известно о случаях отравления сидром в некоторых областях России. Так, согласно словам губернатора Ульяновской области, число умерших в результате массового отравления в регионе достигло 16 человек. СК РФ допросил поставщика суррогатного сидра в магазины Самарской и Ульяновской областей.

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