Нарколог Нурисламов заявил, что метиловый спирт не может взяться в сидре из ниоткуда

По словам нарколога Сергея Нурисламова, метиловый спирт не может появиться в напитке самостоятельно.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Wen Meiliang, ZUMAPRESS, Globallookpress

Метиловый спирт не может появиться в сидре из ниоткуда. Об этом в беседе со «Звездой» заявил врач-психиатр, нарколог Сергей Нурисламов, комментируя одну из версий гибели восьми человек из-за отравления сидром в Ульяновской области.

Согласно одной из версий, возможной причиной отравления с летальным исходом могло стать наличие метанола вместо этанола в составе алкогольного напитка.

«Метиловый спирт не мог появиться сам», - заявил Нурисламов.

Нурисламов обратил внимание на разницу вина и сидра. Если первый напиток «сам бродит», то второй производится из уксуса и спиртового ректификата, который производитель закупает у поставщиков.

«Какой они купили спирт, такой и использовали», - заявил Нурисламов.

По словам нарколога, спирты содержат все элементы в своей основе. Нурисламов также добавил, что сидр не является «бояркой» (боярышник). Его будут принимать в том числе и подростки.

Сегодня утром стало известно о гибели шести человек после отравления сидром в Ульяновской области. Их госпитализировали 3-4 июня, однако врачам спасти их не удалось.

Пострадавшие приобрели напиток в магазинах города «Территория пива», поставщиком которого, как стало известно, является производство в Красноглинском районе Самарской области. Возбуждено уголовное дело. Следователи начали проводить осмотр складов с алкоголем в регионе.

Позже, по информации Telegram-канала «112», число погибших увеличилось до 12, еще столько же человек госпитализированы.