Опубликованы кадры допроса поставщика суррогатного сидра в магазины Димитровграда

По данным следствия, фигурант дела поставлял ядовитый напиток в магазины Самарской и Ульяновской областей.

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет России допросил мужчину, который занимался поставками в магазины Димитровграда в Ульяновской области контрафактного сидра, в результате употребления которого погибли люди. На данным момент подозреваемый задержан.

«По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в п. Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей», - говорится в сообщении на сайте регионального СК.

По последним данным, в результате отравления суррогатом в Ульяновской области умерли 16 человек, 19 находятся в больнице, в том числе и 16-летняя девушка. На данный момент вся контрафактная продукция была конфискована.