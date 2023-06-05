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Опубликованы кадры допроса поставщика суррогатного сидра в магазины Димитровграда

Алексей Курильченко
16:34 05.06.2023
По данным следствия, фигурант дела поставлял ядовитый напиток в магазины Самарской и Ульяновской областей.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России допросил мужчину, который занимался поставками в магазины Димитровграда в Ульяновской области контрафактного сидра, в результате употребления которого погибли люди. На данным момент подозреваемый задержан.

«По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в п. Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей», - говорится в сообщении на сайте регионального СК.

По последним данным, в результате отравления суррогатом в Ульяновской области умерли 16 человек, 19 находятся в больнице, в том числе и 16-летняя девушка. На данный момент вся контрафактная продукция была конфискована.

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