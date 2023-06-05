В Димитровграде из-за отравления сидром в больницу попала 16-летняя девушка

Сообщается, что старшая сестра девушки также пила этот напиток и скончалась.

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В Димитровграде в Ульяновской области среди пострадавших из-за отравления сидром оказалась 16-летняя девушка.

Как сообщил источник «360», пострадавшая проживала со своей старшей сестрой. Согласно сообщению, женщина тоже употребляла этот напиток и умерла.

Более подробной информации о состоянии несовершеннолетней девушки источник телеканала не привел.

Ранее наш корреспондент выяснил, что в магазинах Димитровграда конфискован весь сидр после массового отравления. Несмотря на принятые меры, число жертв суррогата продолжает расти.