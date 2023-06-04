Советник главы Крыма сообщил о сбитом в Джанкое беспилотнике

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Беспилотный летательный аппарат сбит в Джанкое на севере Крыма, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков. При этом повреждены стекла в нескольких частных домах.

Крючков написал, что это предварительная информация, а официальная станет известна утром.

«Все службы работают», - сообщил советник главы Крыма.

В пятницу 2 июня несколько украинских дронов атаковали Курск. Сработала ПВО, обломками были повреждены подъезд многоквартирного жилого дома и несколько частных домов.

Кроме того, в этот день БПЛА упали в Смоленской и Калужской областях.