В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Советник главы Крыма сообщил о сбитом в Джанкое беспилотнике

Дмитрий Трунов
06:19 04.06.2023
Повреждены стекла в нескольких частных домах.
Советник главы Крыма сообщил о сбитом в Джанкое беспилотнике
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Беспилотный летательный аппарат сбит в Джанкое на севере Крыма, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков. При этом повреждены стекла в нескольких частных домах.

Крючков написал, что это предварительная информация, а официальная станет известна утром.

«Все службы работают», - сообщил советник главы Крыма.

В пятницу 2 июня несколько украинских дронов атаковали Курск. Сработала ПВО, обломками были повреждены подъезд многоквартирного жилого дома и несколько частных домов.

Кроме того, в этот день БПЛА упали в Смоленской и Калужской областях.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:02 В стране и мире
Видео
Минкульт России показал перевозку «Троицы» в храм Христа Спасителя
23:46 В стране и мире
Чавушоглу заявил о наступлении нового века для Турции после ухода с поста главы МИД
02:42 В стране и мире
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины
00:28 В стране и мире
RMF: недалеко от военной части в Польше нашли обрывки аэростата неизвестного происхождения
02:00 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли фельдшерский пункт в Муроме под Белгородом
Популярное
Видео
Самолет Володина приземлился в Анкаре под блески молний
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.