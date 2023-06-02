Два беспилотника атаковали топливно-энергетические объекты в Смоленской области

Никто не погиб и не пострадал.

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Два беспилотника дальнего радиуса действия атаковали топливно-энергетические объекты в Смоленской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Василий Анохин.

По его словам, беспилотники атаковали около 3 часов ночи объекты топливно-энергетического комплекса в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района.

Никто не погиб и не пострадал, критических повреждений и пожаров тоже нет, сообщил врио губернатора. Экстренные службы устраняют последствия.

Несколько украинских беспилотников сбиты минувшей ночью рядом с Курском. Там дроны уничтожила система ПВО.

Ранее украинские боевики устроили массированный обстрел Шебекино в Белгородской области и пытались прорваться на территорию России.