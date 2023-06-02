Подъезд многоэтажки и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Курске

В результате налета никто не пострадал и не погиб.

© Фото: gubernator_46, Telegram

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников в Курске. В результате был поврежден подъезд многоквартирного жилого дома. Пострадали также несколько частных домов. Фото он разместил в своем телеграм-канале.

В результате налета никто не пострадал и не погиб. Глава региона отметил, что власти подсчитывают ущерб, и пообещал оказать максимально быструю помощь. Кроме того, Старовойт поблагодарил расчеты ПВО за работу.

Утром 2 июня стало известно о том, что рядом с Курском ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Об их количестве ничего не сообщалось.

Позже стало известно о падении дронов в Калужской и Смоленской областях.

Накануне мощной атаке подверглась Белгородская область. Город Шебекино попал под массированный артиллерийский удар, а на границе российские войска отбили три атаки националистов. Известно о как минимум 11 пострадавших жителях Шебекино.