Подъезд многоэтажки и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Курске
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников в Курске. В результате был поврежден подъезд многоквартирного жилого дома. Пострадали также несколько частных домов. Фото он разместил в своем телеграм-канале.
В результате налета никто не пострадал и не погиб. Глава региона отметил, что власти подсчитывают ущерб, и пообещал оказать максимально быструю помощь. Кроме того, Старовойт поблагодарил расчеты ПВО за работу.
Утром 2 июня стало известно о том, что рядом с Курском ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Об их количестве ничего не сообщалось.
Позже стало известно о падении дронов в Калужской и Смоленской областях.
Накануне мощной атаке подверглась Белгородская область. Город Шебекино попал под массированный артиллерийский удар, а на границе российские войска отбили три атаки националистов. Известно о как минимум 11 пострадавших жителях Шебекино.