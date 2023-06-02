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Рядом с Курском сбито несколько украинских беспилотников

Анна Касаткина
02:49 02.06.2023
Губернатор Роман Старовойт попросил жителей региона сохранять спокойствие.
Рядом с Курском сбито несколько украинских беспилотников
© Фото: Tsitsagi Nikitanews.ru, GlobalLookPress
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Несколько украинских беспилотников сбиты вблизи Курска. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», - написал он в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших, как и о точном количестве сбитых БПЛА, не приводится.

Губернатор попросил курян сохранять спокойствие, так как город находится под надежной защитой военных. Об обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать в службу 112, напомнил Старовойт.

В минувшие сутки украинские военные обстреляли Белгородскую область, ранения получили 12 человек, в городе Шебекино загорелось общежитие. Кроме того, на территорию региона пыталась проникнуть диверсионная группа, которую обезвредили российские военные.

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