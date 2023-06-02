Рядом с Курском сбито несколько украинских беспилотников
Несколько украинских беспилотников сбиты вблизи Курска. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», - написал он в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших, как и о точном количестве сбитых БПЛА, не приводится.
Губернатор попросил курян сохранять спокойствие, так как город находится под надежной защитой военных. Об обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать в службу 112, напомнил Старовойт.
В минувшие сутки украинские военные обстреляли Белгородскую область, ранения получили 12 человек, в городе Шебекино загорелось общежитие. Кроме того, на территорию региона пыталась проникнуть диверсионная группа, которую обезвредили российские военные.