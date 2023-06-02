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Губернатор сообщил о взрыве неопознанного объекта в Калужской области

Дмитрий Трунов
09:28 02.06.2023
Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор сообщил о взрыве неопознанного объекта в Калужской области
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости
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В Кировском районе Калужской области в лесу взорвался неопознанный объект, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. Это произошло в 06.45 утра 2 июня.

Никто из жителей не пострадал, объекты экономики и жилые дома не повреждены.

Минувшей ночью ПВО сбила несколько БПЛА над Курской областью. Два дрона упали также в Смоленской области.

Накануне украинские боевики в течение нескольких часов обстреливали Шебекино Белгородской области. Пострадали по меньшей мере 11 человек. Многие местные жители эвакуированы.

Минобороны России сообщило о попытке террористической атаки на Шебекино через российскую границу. Вооруженные силы РФ ее пресекли.

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