Губернатор сообщил о взрыве неопознанного объекта в Калужской области

Пострадавших и разрушений нет.

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В Кировском районе Калужской области в лесу взорвался неопознанный объект, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. Это произошло в 06.45 утра 2 июня.

Никто из жителей не пострадал, объекты экономики и жилые дома не повреждены.

Минувшей ночью ПВО сбила несколько БПЛА над Курской областью. Два дрона упали также в Смоленской области.

Накануне украинские боевики в течение нескольких часов обстреливали Шебекино Белгородской области. Пострадали по меньшей мере 11 человек. Многие местные жители эвакуированы.

Минобороны России сообщило о попытке террористической атаки на Шебекино через российскую границу. Вооруженные силы РФ ее пресекли.