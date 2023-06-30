Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил пресс-конференцию на фоне беспорядков в стране после гибели подростка.

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По информации телеканала BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон покинул встречу в ЕС и вернулся во Францию для проведения экстренного заседания кризисного штаба. Оно будет посвящено волнениям в стране в связи с убийством полицейским 17-летнего юноши Наэля арабского происхождения в пригороде Парижа Нантере утром 27 июня.

«Макрон покинул Европейский совет. Его пресс-конференция отменена. Его ожидают <...> в Париже, где он возглавит заседание межведомственной кризисной группы», — говорится в сообщении.

Во вторник 27 июня французские полицейские застрелили юношу, отказавшегося выполнить их требования остановиться на автомобиле. Было заведено два дела: в отношении полицейского, которого подозревают в умышленном убийстве, и юноши Наэля в связи с отказом подчиниться требованиям полиции.

В прокуратуре Нантера считают, что юридические условия для применения оружия полицейским, застрелившим юношу, не соблюдены. 17-летний водитель скончался, несмотря на вмешательство экстренных служб.

В правительстве Франции рассматривают разные меры по успокоению населения, в том числе – введение в стране чрезвычайного положения. Главный приоритет – «обеспечение нашего национального единства», сказала премьер-министр Элизабет Борн.

Сообщают, что полицейский, застреливший подростка, извинился, но беспорядки не прекращаются: ранее в третью ночь был задержан 421 человек, большинству арестованных было от 14 до 18 лет. При этом почти 250 полицейских и жандармов пострадали в ночь на 30 июня. Во многих крупных городах Франции (Лион, Дижон, Лилль, Марсель) протестующие грабили магазины и жгли автомобили, здания полиции и местных властей.