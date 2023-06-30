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Figaro: во Франции в третью ночь протестов задержан 421 человек

Владимир Рубанов
05:41 30.06.2023
По информации газеты, большинству арестованных от 14 до 18 лет.
Figaro: во Франции в третью ночь протестов задержан 421 человек
© Фото: Lionel Guericolas, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Во Франции в третью ночь протестов после убийства полицейскими подростка задержан 421 человек, пишет le Figaro со ссылкой на источники в МВД.

Больше половины задержаний - 242 - проведены в районе Парижа. В полиции изданию сообщили, что «рекордные аресты отражают указание о твердости, переданное министром префектам и полиции». Большинству арестованных от 14 до 18 лет.

По информации газеты, в четверг вечером во многих городах произошли поджоги, что привело к многочисленным разрушениям общественных зданий, кражам и актам вандализма. В Нантере, эпицентре насилия, ситуация оставалась напряженной до поздней ночи.

Полицейские сообщают, что беспорядки по-прежнему затрагивают только парижские пригороды.

Полицейский застрелил 17-летнего водителя в Нантере во вторник утром после того, как тот отказался подчиниться. Молодой человек скончался, несмотря на вмешательство экстренных служб. полицейскому предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Он помещен в следственный изолятор и принес извинения семье погибшего.

Власти ожидают «всеобщего насилия» в следующие ночи, пишет издание. Мобилизованы 40 тысяч полицейских и жандармов, в том числе 5 тысяч в Париже и пригородах. Комендантский час был введен в нескольких городах, таких как Кламар (О-де-Сен), Компьень (Уаза) и в некоторых районах Нейи-сюр-Марн (Сен-Сен-Дени).

Эммануэль Макрон осудил «сцены насилия» против «институтов и Республики» и назвал их неоправданными. Он провел межведомственное кризисное совещание.

Уличные беспорядки начались также в Брюсселе. Там задержаны 27 человек.

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