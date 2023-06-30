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Евросоюз высказался за военную поддержку Украины без ущерба для стран ЕС

Владимир Рубанов
04:08 30.06.2023
Лидеры стран ЕС в заявлении после первого дня саммита подчеркнули важность постоянно содействовать «удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины».
Евросоюз высказался за военную поддержку Украины без ущерба для стран ЕС
© Фото: IMAGO, Christian Spicker, GlobalLookPress
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Руководители стран Европейского союза выступили за дальнейшую военную помощь Киеву на саммите в Брюсселе, сообщает РИА Новости. При этом Евросовет сделал оговорку о том, что эта помощь не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран ЕС.

Лидеры стран ЕС в заявлении после первого дня саммита подчеркнули важность постоянно содействовать «удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины». В заявлении подчеркивается, что эти усилия не должны наносить ущерб политике безопасности и обороны отдельных государств-членов и должны учитывать интересы безопасности и обороны всех государств-членов.

Ранее сообщалось, что некоторые страны - члены союза возражали против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине. В их числе называли Австрию, Ирландию, Мальту и Кипр.

Financial Times сообщила, что ЕС может направить военные миссии на территорию Украины в рамках «будущих обязательств в сфере безопасности» при согласии всех членов объединения и в подходящих условиях.

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