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В пригородах Парижа начались беспорядки после убийства 17-летнего подростка полицейским

Владимир Рубанов
04:24 28.06.2023
Парень отказался выполнить требования остановиться на автомобиле.
© Видео: @Ohana_Fgn, @PtaVla07, @Mouss_zkp, @ReaActuelle, @DurrutiRiot, @theinformantofc, Twitter © Фото: ReaActuelle,Twitter
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Беспорядки вспыхнули после гибели 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере и перекинулись на другие окрестности французской столицы, сообщает BFMTV. Полиция арестовала по меньшей мере 13 человек. Задействованы крупные силы правопорядка. Есть сообщения о пострадавших.

Во вторник 27 июня французские полицейские застрелили подростка, отказавшегося выполнить их требования остановиться на автомобиле. Когда стражи порядка подошли к машине, водитель нажал на газ. В этот момент один из полицейских выстрелил ему в грудь. Автомобиль проехал еще немного и врезался в столб. Медики не смогли спасти водителя.

После этого местные жители собрались на акцию протеста у здания полиции. В городе начались беспорядки, а в соцсетях появились требования о сопротивлении сотрудникам правопорядка. Некоторые демонстранты подожгли мусорные баки и баррикады, бросали петарды в полицию.

Протестующие разрушали рекламные щиты и автобусные остановки. Жандармы подверглись минометному обстрелу нескольких десятков человек, которые построили баррикады, чтобы не допустить проникновения в микрорайон. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить скопление людей.

Как сообщает телеканал, беспорядки прокатились по пригородам Парижа Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев. По данным префектуры города, протестующие подожгли три автомобиля.

Было начато два расследования: первое по факту отказа подчиниться и покушения на убийство лица, обладающего государственными полномочиями в отношении водителя. Второе касается умышленного убийства лицом, обладающим государственной властью.

Ранее во Франции проходили массовые акции протеста, связанные с пенсионной реформой. В ходе беспорядков 1 мая пострадали больше сотни полицейских и жандармов. 

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