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BFMTV: застреливший подростка во Франции полицейский извинился

Ян Брацкий
02:00 30.06.2023
Трагедия произошла в минувший вторник при попытке проверить документы у погибшего юноши.
BFMTV: застреливший подростка во Франции полицейский извинился
© Фото: Aurelien Morissard, XinHua, GlobalookPress
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Полицейский, застреливший в пригороде Парижа 17-летнего подростка, извинился перед его семьей. Об этом сообщил адвокат мужчины. Трагическая гибель молодого человека вызвала массовые беспорядки во Франции, стрелявший полицейский был задержан и помещен под стражу.

«Первые слова, которые он сказал находясь под стражей, были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей», - заявил адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV.

Трагедия произошла утром во вторник в Нантере, что к западу от французской столицы. Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился подросток, для проверки документов. Юноша отказался подчиниться и нажал на газ. В этот момент один из полицейских выстрелил ему в грудь. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

После этого инцидента улицы французских городов заполонили протестующие. Они жгут машины, громят витрины, возводят баррикады. Накануне неуправляемая толпа попыталась ворваться в здание тюрьмы и освободить заключенных.

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