«Ехали именно захватить»: награжденный участник защиты госграницы рассказал про бой

Александр Никитин рассказал о том, как он и его бойцы отразили террористическую атаку с переходом границы России, которая угрожала гражданскому населению.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Награжденный орденом Мужества командир мотострелкового батальона Западного военного округа подполковник Александр Никитин рассказал о том, как он и его бойцы отразили террористическую атаку с переходом границы России, которая угрожала гражданскому населению.

«Судя по тому, как сегодня все происходило, у них не сфотографироваться было дело, а именно захватить. Попытка была - попытка пресечена», - рассказал Александр Никитин.

После артподготовки в том числе реактивными системами залпового огня со стороны противника наши бойцы услышали шум тяжелой техники в районе границы, по реке Северский Донец.

С помощью разведывательного беспилотника обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Ее накрыли артиллерией. При отражении взаимодействовали со спецназом и соседними подразделениями. Атаку отбили.

Через некоторое время нашли и разбили еще одну ДРГ численностью до 40 человек, мотопехотную роту и танковую роту, рассказал Никитин.

«Противник не прошел нашу Государственную границу. Все попытки были отбиты. Самое главное - что я сберег пацанов и не допустил потерь в своем батальоне. Бойцы проявили себя, каждый достоин награды. Ни один не дрогнул», - сказал Никитин.

Ранее в МО РФ сообщили о срыве попытки киевского режима провести теракт против населения Шебекино.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.