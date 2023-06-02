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«У нас во двор снаряд упал»: жительница Шебекино рассказала про обстрелы и эвакуацию

Дмитрий Трунов
08:56 02.06.2023
Жительница Шебекино рассказала, как ее вывезли военные и приняли волонтеры на пункте пребывания.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Жительница Шебекино Белгородской области рассказала про массированный обстрел 1 июня и про то, как она выехала из города.

«Нас слава Богу военные вывезли на автобусе, все было организовано очень хорошо. Только вышли - нам помогали: тем, кто лежачий, на колясках. Волонтеры воды сразу давали. Организовано очень хорошо было. Подходили спрашивали - как самочувствие, кому помощь нужна», - рассказала она.

По словам жительницы города, люди переживают, что оставили свои дома, но жить под обстрелами было очень трудно.

«У нас во двор снаряд упал все стекла были разбиты. Если честно, было страшно. Дом содрогался аж. Так что было страшно очень. Около 3 часов начали и целый день. И стрельба, и «Град» работал, содрогалось все», - рассказала женщина.

Накануне Шебекино подвергся многочасовому массированному обстрелу. Известно об 11 пострадавших, у них минно-взрывные травмы.

Минобороны России накануне сообщило о попытке украинских боевиков прорваться на территорию России и совершить террористическую атаку в отношении жителей города.

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