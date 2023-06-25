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В центре Ростова работают силовики, обстановка спокойная

Марина Крижановская
00:21 25.06.2023
Немногим ранее военная техника начала покидать Ростов-на-Дону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На улицах Ростова-на-Дону работают правоохранительные органы. Корреспондент «Звезды» прислал видео с места событий. Наблюдается множество людей, по дороге ездят автомобили полиции.

Ранее сообщалось, что военная техника начала покидать центр Ростова. Всю субботу 24 июня в центре города курсировала военная техника, обстановка была крайне напряженная. Также там появились вооруженные люди.

Вечером 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко об остановке движения его бойцов на территории России. Переговоры между Пригожиным и Лукашенко длились на протяжении всего дня. Они были проведены с согласия главы РФ Владимира Путина.

В Кремле заявляли, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать, помня об их заслугах в зоне спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к их подвигам относятся с уважением. Он сообщил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин уедет в Белоруссию. 

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