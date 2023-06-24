Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории России

Переговоры между Пригожиным и Лукашенко длились на протяжении всего дня.

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ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным принял предложение президента Белоруссии об остановке своего движения не территории России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

«Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лукашенко с согласия Путина провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Пригожиным. О ситуации на юге России Владимир Путин проинформировал белорусского лидера сегодня утром. Были заключены договоренности о совместных действиях.