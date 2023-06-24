Песков заверил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать с учетом их заслуг в зоне СВО

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия относится с уважением к подвигам бойцов «Вагнера».

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Пресс-секретарь президента РФ заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать, помня об их заслугах в зоне спецоперации. Он отметил, что к их подвигам относятся с уважением.

«Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить», - заявил Песков.

Все те участники группировки, кто отказался участвовать в мятеже в самом его начале, смогут подписать контракт с Минобороны России.

Ранее возбужденное уголовное дело против Евгения Пригожина было прекращено. Песков заявил, что главарь ЧВК уедет в Белоруссию.