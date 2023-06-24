Лукашенко с согласия Путина провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Пригожиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с согласия российского лидера Владимира Путина провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, переговоры шли в течение всего дня.
Уточняется, что в результате переговоров стороны пришли к договоренностям о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта.
«Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», - отметили в пресс-службе.
Владимир Путин ранее провел телефонные разговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он проинформировал собеседников о ситуации в стране.